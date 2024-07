Floresta vence CSA por 2 a 1 fora de casa e se distancia do Z-4 da Série C

CSA e Floresta se enfrentaram no estádio Rei Pelé. Crédito: Allan Max / CSA-AL

Destemido, o Floresta venceu o CSA por 2 a 1 na noite deste domingo, 14, no estádio Rei Pelé, em Alagoas, em partida válida pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os gols anotados por Lohan e Alisson Santana colocaram o Lobo da Vila na 13ª posição da tabela com 13 pontos somados, de modo que a equipe se distanciou da zona do rebaixamento. Robinho descontou para o time azulino. No campo, o jogo se desenhou inicialmente com vantagem para o grupo alagoano, que arriscava mais ao gol. Foi o Verdão cearense, no entanto, que soube ser letal na hora certa quando, aos 13 minutos, o atacante Lohan abriu o placar. Envolvido com o tento tomado, o CSA pouco reagiu e viu o Floresta diminuir os espaços para o ataque de modo que o time dono da casa foi perdendo protagonismo dentro do próprio campo, o que proporcionou oportunidade para que o grupo comandado por Marcelo Cabo ampliasse o placar. Aos 34 minutos, Alisson Santana encontrou espaço entre a zaga azulina e marcou Lobo da Vila.