Em jogo morno, Floresta empata sem gols com o São José e fica fora do Z-4 da Série C

Atuando no frio gaúcho, o Floresta ficou no empate sem gols com o São José-RS na noite desta segunda-feira, 8. No Estádio Francisco Novelletto, o Lobo da Vila somou um ponto diante do Zeca em partida sem grandes chances.

Com o resultado, o time alviverde deixou a zona de rebaixamento da Terceirona e agora é o décimo sexto colocado na tabela de classificação, com dez pontos. O próximo compromisso da equipe será no domingo, 14, diante do CSA, fora de casa.

São José-RS 0x0 Floresta: o jogo

Jogando em seus domínios, o time gaúcho iniciou a partida com melhor desempenho, mas não conseguiu assustar a defesa alviverde. Aos 13, até chegou a criar boa chance com Émerson em chute de fora da área, mas Luiz Daniel, goleiro do Floresta, foi bem no lance e defendeu.