Torcida do Sport promoveu cinco ataques a Ceará e Fortaleza desde 2022; relembre

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-02-2024: Delegação do Fortaleza chega ao aeroporto logo apos um atentado depois do jogo contra o Sport em Recife dentro do onibus. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

O atentado ao ônibus do Fortaleza promovido por torcedores do Sport, após o empate por 1 a 1, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, aumentou o número de casos envolvendo as organizadas do clube pernambucano contra cearenses nos últimos anos. Entre 2022 e 2024, cinco episódios de violência e vandalismo aconteceram envolvendo a torcida do Leão da Ilha contra os times do Estado. O Esportes O POVO relembra as ocorrências. + Ônibus do Fortaleza é apedrejado por torcida do Sport; jogadores ficam feridos Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine 2022: torcida do Sport apedreja ônibus com torcedores do Fortaleza As confusões entre a torcida do Sport e os clubes cearenses com maior frequência teve início em 2022, com torcedores do Fortaleza, em ônibus, sendo recebidos com pedradas, para acompanhar o duelo de ida da final da Copa do Nordeste.

Play

2024: torcida do Sport apedreja e atira bombas contra ônibus com delegação do Fortaleza O episódio mais grave envolvendo a torcida do Leão da Ilha com os clubes cearenses aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 22, com os torcedores pernambucanos apedrejando e atirando bombas contra o ônibus que transportava a delegação do Fortaleza da Arena de Pernambuco até o hotel. Seis atletas precisaram de atendimento médico após serem atingidos por estilhaços de vidros do veículo, entre eles o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, que precisou de suturas na cabeça, no supercílio e na boca, recebendo, ao todo, 13 pontos. Ônibus do Fortaleza foi atacado com bombas e pedras a caminho do Recife Crédito: Reprodução