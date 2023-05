Torcedores do Sport invadem bar no Recife e brigam com torcida do Ceará; tiros são disparados

A confusão aconteceu no Bar do Cuscuz, local onde um grupo de torcedores do Ceará estava reunido. Adeptos do Sport entraram no restaurante com o intuito de gerar a briga

Torcedores do Sport invadiram um bar em Recife onde estavam adeptos do Ceará e criaram uma confusão generalizada na noite desta terça-feira, 3, às vésperas da final da Copa do Nordeste entre os dois clubes. A briga envolveu diversos insultos verbais, disparo de tiros, quebra de vidros do estabelecimento e presença policial.

Segundo relato de uma pessoa que estava no local, cujo nome será preservado por questões de segurança, um grupo de torcedores do Ceará organizou um encontro no Bar do Cuscuz, restaurante popular em Recife. Em determinado momento da noite, alguns torcedores do Sport entraram no estabelecimento e começaram a provocar os alvinegros, que responderam em seguida, criando assim uma confusão que se estendeu para fora do local.

Sobre o assunto Ceará não perde para o Sport há sete jogos e foi o único a vencê-lo em 2023

Pelo tri, Ceará enfrenta o Sport na final do Nordestão com a vantagem do empate

Castilho diz que Ceará não vai "entrar para empatar" na final da Copa do Nordeste

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os insultos verbais logo se transformaram em ameaças físicas, ao ponto dos torcedores do Ceará se levantarem da mesa e irem em direção aos Rubro-Negros, que foram recuando para fora do restaurante. Na parte externa, porém, havia mais adeptos do Sport, na tentativa de realizar uma emboscada.

+ Confira mais notícias sobre o Ceará Sporting Club

Os grupos, então, continuaram se ameaçando, ao ponto de vidros do estabelecimento serem danificados. Neste mesmo momento, barulhos de disparos de arma de fogo foram escutados por duas vezes. Após alguns minutos de muita apreensão, os torcedores do Sport saíram do local antes da chegada da polícia.



A polícia chegou ao bar cerca de 20 minutos após o acontecimento. Algumas mulheres torcedoras do Ceará que presenciaram a confusão relataram medo e o desejo de ir embora o quanto antes por temerem algum tipo de nova retaliação fora do restaurante.

Tags