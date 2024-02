Presidente do Fortaleza cita tentativa de homicídio e quer interdição da Arena Pernambuco

O presidente do Fortaleza, Alex Santiago, se pronunciou de maneira direta sobre o atentado sofrido pela delegação do clube após a partida diante do Sport, pela Copa do Nordeste. Classificando o ataque como "uma tentativa de homicídio", o mandatário avisou que apresentará no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) uma notícia de infração e também pediu a interdição da Arena Pernambuco sob o argumento de "ausência de condições de acessibilidade ao estádio que garantam a segurança dos envolvidos na partida".

Na madrugada da última quarta-feira, após o empate diante do Sport, o ônibus utilizado pela delegação do Fortaleza foi atacado com pedra e bomba após saída do estádio por parte de uma torcida organizada do Leão da Ilha. Ao todo, seis atletas do Tricolor do Pici ficaram feridos, sendo que o goleiro João Ricardo precisou levar seis pontos na cabeça e o defensor Escobar sofreu um trauma cranioencefálico, acompanhado de um ferimento de 13 pontos e machucados no supercílio e na boca.

Em nota, Alex Santiago ressaltou que o atentado ocorreu contra "todos os que fazem profissionalmente o futebol no país, um futebol que diz querer evoluir, que diz querer saltar de patamar e tentar mirar o exemplo do futebol europeu, mas que ainda não consegue sequer dotar de segurança os profissionais envolvidos em um jogo de um campeonato profissional".