Sport x Fortaleza: PM barrou entrada de bombas em estádio, mas não apreendeu artefatos

O atentado ao veículo que transportava staff, comissão técnica e atletas do Tricolor do Pici está sendo tratada na Delegacia de Polícia de Repressão a Intolerância Esportiva

A Polícia Militar do Estado de Pernambuco (PM-PE) barrou a entrada de explosivos na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, localizado a aproximadamente 30 quilômetros da capital, por torcedores do Sport, mas não apreendeu os artefatos. A falha do processo de segurança consta em documentos obtidos pelo Blog de Jamildo, no Jornal do Commercio.

De acordo com o blog, o Batalhão de Choque da PM-PE precisou, inclusive, disparar quatro vezes com arma de fogo, visando proteger o efetivo e os civis que estavam trabalhando, para conter a invasão e a briga entre torcedores do Sport, que portavam os explosivos, e do Fortaleza. O episódio aconteceu na entrada “Q” da Arena Pernambuco.

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco considera “falha grave”, conforme revelado pelo blog, da Polícia Militar. Após a partida, torcedores do Sport atingiram o ônibus da delegação do Fortaleza com bombas e pedras, ferindo parte do elenco tricolor, com seis sendo encaminhado ao hospital, entre eles o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, que recebeu suturas na cabeça, no supercílio e na boca.