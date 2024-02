Fortaleza sai na frente, mas cede empate ao Sport nos minutos finais pelo Nordestão

O Fortaleza até abriu o placar, mas apenas empatou com o Sport na noite desta quarta-feira, 21. Na Arena Pernambuco, os times empataram em 1 a 1, em jogo válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Os gols da partida foram marcados por Moisés, para o lado tricolor, e Gustavo Coutinho, para os rubro-negros.



Com o resultado, o Leão do Pici assumiu a liderança provisória do Grupo B do certame regional, com sete pontos somados. O time treinado por Juan Pablo Vojvoda volta a campo na próxima quinta-feira, 29, diante do Fluminense-PI, pela Copa do Brasil.

Sport 1x1 Fortaleza: o jogo

Atuando como visitante, o Tricolor iniciou a partida com um desempenho abaixo do esperado e viu o Sport tendo um bom ímpeto ofensivo desde o primeiro minuto. Com completo domínio, o time pernambucano chegou com perigo pela primeira vez aos 13 minutos. No lance, Alan Ruiz finalizou, e forçou João Ricardo a realizar boa defesa.