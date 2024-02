Governadora de Pernambuco promete punição a envolvidos em atentado contra o Fortaleza

“O futebol é uma paixão nacional e deve sempre unir as pessoas, jamais ser palco para atos violentos. O episódio com o time do Fortaleza é lamentável e será apurado com todo vigor. Como torcedora e pernambucana, fico triste e envergonhada", diz a governadora.

Após o atentado sofrido pelo Fortaleza , Raquel Lyra (PSDB), governadora de Pernambuco, se manifestou contra o ataque criminoso. Em seu perfil oficial no X, antigo twitter, a líder do estado pernambucano repudiou o ato violento e assegurou que medidas serão tomadas contra os responsáveis.

O ataque

Em entrevista coletiva após desembarque em Fortaleza, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, revelou que o ônibus que transportava a delegação do clube estava sendo escoltado pela Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE) com um viatura e seis motos, o que não impediu o ataque. O Esportes O POVO tentou contato com PM-PE, mas até o momento não obteve retorno.

Ainda de acordo com Paz, a escolta disponibilizada para fazer a segurança do clube teria sido insuficiente. Após o ônibus do Fortaleza ter parado, devido ao apedrejamento, os agentes de segurança não teriam tentado conter os agressores.

"Acho que eles (PM PE) não voltariam para enfrentar muita gente da torcida que fez isso", disse Paz.