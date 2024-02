Presidente da Federação Pernambucana defende torcida única no Brasil após atentado contra o Fortaleza

Após o empate em 1 a 1 com o Sport, pela Copa do Nordeste, dirigentes, comissão técnica e jogadores do Fortaleza saíram de São Lourenço da Mata, onde fica a Arena de Pernambuco, rumo ao Recife. No trajeto, o veículo foi atacado com bombas caseiras e muitas pedras, quebrando vários vidros e ferindo jogadores — João Ricardo, Gonzalo Escobar, Dudu, Lucas Sasha, Titi e Brítez.