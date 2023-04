Com arremesso de cadeiras, torcidas de Ceará e Sport brigam nas arquibancadas do Castelão

A confusão ocorreu nos minutos finais da partida da decisão da Copa do Nordeste, logo após a equipe pernambucana diminuir a diferença no placar

Cenas lamentáveis tomaram conta dos momentos finais da primeira partida da final da Copa do Nordeste, na noite desta quarta-feira, 19. O árbitro Caio Max Augusto Vieira precisou terminar o jogo entre Ceará e Sport - que ficou com o placar de 2 a 1 para os cearenses - antes do previsto, devido uma briga generalizada entre as duas torcidas, nas arquibancadas do setor sul da Arena Castelão.

Logo após o gol marcado pelo clube pernambucano, nos minutos finais do jogo, as duas torcidas entraram em confronto. Diversas cadeiras foram arremessadas pelos torcedores dos dois times e a polícia precisou entrar em ação para tentar conter a situação. Tiros de borrachas foram efetuados no setor onde estavam localizados os adeptos do Sport.

O duelo da volta entre as duas equipes está previsto apenas para o dia 3 de maio, na Ilha do Retiro, em Pernambuco. A bola irá rolar a partir das 21 horas. O Vovô joga por pelo menos um empate para sagrar-se campeão da Copa do Nordeste. O Sport, por sua vez, precisa vencer por dois ou mais gols para ficar com a taça no tempo normal.

Veja imagens da briga generalizada entre as torcidas de Ceará e Sport

