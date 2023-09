Ferroviário empata sem gols com Ferroviária no duelo de ida da final da Série D

Ferroviário e Ferroviária empataram sem gols pelo duelo de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: Lenilson Santos / Ferroviário AC

O Ferroviário empatou com a Ferroviária sem gols nesta quarta-feira, 13, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pelo duelo de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tubarão da Barra precisa de uma vitória por qualquer placar para garantir o bicampeonato da 4ª divisão. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), no sábado, 16, às 16 horas (de Brasília). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ferroviária x Ferroviário: o jogo A equipe de Paulinho Kobayashi dominou a Ferroviária no 1º tempo na Fonte Luminosa. Ocupando os espaços e pressionando o adversário, o Tubarão da Barra criou várias oportunidades com Ciel.

Logo no primeiro minuto da partida, o camisa 99 recebeu entre os defensores, finalizou cruzado, mas a bola passou próxima a trave do goleiro Léo Wall. Praticamente no lance seguinte, a Ferroviária respondeu com Felipinho, que recebeu na entrada da área e finalizou à esquerda de Igor Rayan. Ao longo da partida, o time de Araraquara adotou o contra-ataque como estratégia e, aos 39 minutos, quase Batista abriu o marcador, após cruzamento de Antonio. O camisa 18 isolou cara a cara com o arqueiro coral. Antes disso, o Tubarão da Barra havia aberto o placar com Ciel, após receber entre os defensores e finalizar cruzado. A arbitragem, porém, assinalou impedimento do atacante. Thiaguinho e Gabryel Martins também tentaram na individualidade, mas não conseguiram alterar o placar na etapa inicial. Na etapa decisiva, o Ferroviário perdeu ofensividade, deixando a bola com a Ferroviária. Apesar disso, o time de Paulinho Kobayashi seguiu tendo as melhores oportunidades da partida. Aos 10 minutos, por exemplo, Thiaguinho aproveitou o rebote de cobrança de falta de Gabryel Martins e acertou a trave de Léo Wall. A Locomotiva chegou com perigo com Vitor Barreto e Paulinho, ambos arriscando de fora da área, mas pararam no goleiro Igor Rayan. Na etapa final, o Tubarão da Barra voltou a assustar com o camisa 99. Aos 36 minutos, Ciel, em cobrança de falta, acertou o travessão da Ferroviário. Logo após, o centroavante coral recebeu cruzamento, desviou com o pé, mas o goleiro Léo Wall defendeu. No rebote, tentou de cabeça, mas novamente parou no arqueiro.

Antes do encerramento da partida, em vacilo defensivo, Vitor Barreto foi lançado em profundidade, mas Roni Lobo parou o lance com falta. Por ter cartão amarelo, foi expulso pela arbitragem. A equipe de Paulinho Kobayashi atuou a reta final com um atleta a menos, compactou suas linhas defensivas para não sofrer com a investida da Ferroviária nos acréscimos do 2° tempo. Ferroviária x Ferroviário Ferroviária: 4-3-3: Léo Wall; Cleiton (Vitor Ricardo), Gustavo Medina, Alysson Dutra e Pablo Gabriel; Chico Bala, Antonio e Felipinho (Thomáz); Judá Aguiar (Paulinho), Batista (Pilar) e Marcos Nunes (Vitor Barreto). Técnico: Alexandre Lopes.