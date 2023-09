Ferroviário vence Ferroviária no PV e é bicampeão da Série D com campanha histórica

Após 0 a 0 na ida, equipe superou a Ferroviária por 2 a 1 no Estádio Presidente Vargas e chegou ao bicampeonato na Série D. Conquista veio de forma invicta

A campanha vitoriosa do Ferrão se encerra com 15 vitórias e nove empates. Foram 43 gols marcados e 12 sofridos.

O Ferroviário conquistou a Série D pela segunda vez na sua história neste sábado, 16. Em partida realizada no Estádio Presidente Vargas, o Tubarão venceu a Ferroviária-SP por 2 a 1 e sagrou-se campeão invicto do torneio. No jogo de ida, as equipes tinham empatado em 0 a 0 .

O troféu se junta à conquista coral de 2018, quando o clube derrotou o Treze-PB na decisão nacional. Com o acesso, que já estava garantido, o Ferrão retorna à Série C depois do rebaixamento de 2022.

O jogo

O Ferroviário conseguiu abrir o placar logo nos primeiros instantes. Ciel recebeu passe, invadiu a área, finalizou e o goleiro Saulo defendeu. Na sobra, o camisa 99 tocou para Deizinho, que balançou as redes.

A Ferroviária buscou não se abater com o gol sofrido, mas não criou grandes chances de início. A melhor oportunidade foi com Pilar, que cabeceou por cima do travessão.

Em ataque do Tubarão, Ciel cruzou pela esquerda e a zaga paulista rebateu. Mattheus Silva mandou para o gol no rebote, mas a defesa afastou novamente com Vitor Ricardo.

A Locomotiva teve grande chance em cobrança de escanteio. Gabriel Medina desviou, a bola passou perto da linha da meta e foi afastada pela defesa. A arbitragem não marcou gol e, após revisão do VAR, a decisão foi mantida.