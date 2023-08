Floresta vence o América-RN e garante permanência na Série C pelo quarto ano seguido

Verdão da Vila Manoel Sátiro bateu o time potiguar por 1 a 0 com gol salvador de Matheus Rocha nos acréscimos do jogo

O resultado positivo deixou o Verdão da Vila Manoel Sátiro na décima quarta colocação da tabela, com 23 pontos conquistados. Ao todo, o Floresta disputou 19 jogos no certame nacional, somando cinco vitórias, oito empates e seis derrotas.

Com doses de emoção, o Floresta conseguiu a permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, 26, o time alviverde venceu o América-RN por 1 a 0, no Estádio Presidente Vargas, e garantiu sua vaga na Terceirona pelo quarto ano consecutivo. O gol salvador foi marcado por Leilson nos acréscimos, aos 49 minutos do segundo tempo.

O jogo

A primeira etapa da partida foi iniciada com o controle maior do time visitante no Presidente Vargas. Necessitando de uma vitória a qualquer custo, o América se lançou ao ataque e construiu uma jogada interessante logo aos quatro minutos.

Na ocasião, o meio-campista Elvinho recebeu no meio, cortou para a direita e finalizou por cima do gol. A bola ainda desviou na defesa alviverde e o árbitro assinalou o escanteio. Depois, em lance de bola parada, Rafinha realizou cruzamento perigoso, mas o goleiro Zé Carlos, do Floresta, estava ligado e defendeu. No rebote, o zagueiro Vitão afastou a bola em cima da linha.

Após uma pressão inicial da equipe potiguar, o Verdão da Vila Manoel Sátiro conseguiu se encontrar na partida e melhorou suas ações. Aos 15 minutos, o time treinado por Matheus Costa teve chance clara a seu favor. Após um cruzamento na área, Matheus Roldan recebeu livre dentro da área, mas finalizou fraco e desperdiçou a oportunidade de abrir o placar no “PV”.

Devido ao aspecto decisivo do confronto, os times preferiram reduzir seus ímpetos por volta dos 30 minutos e a partida ficou concentrada no meio-campo até o final da primeira etapa.

Na volta para o segundo tempo, o América, desesperado por um gol, tomou as rédeas do jogo novamente, mas encontrou dificuldade em infiltrar na compacta defesa do Floresta. Mesmo com uma postura mais conservadora, o Lobo ainda construiu uma boa jogada aos dez minutos. Na oportunidade, Ricardinho lançou para Thiago Alagoano, que finalizou para defesa do goleiro do Mecão, Renan Bragança.

Depois, o próprio Thiago Alagoano quase abriu o placar. Em bola cruzada na área, o atacante chegou finalizando e o arqueiro adversário reagiu rápido, realizando grande defesa. Após as chances desperdiçadas, o Verdão optou por ceder a bola para o time adversário, que seguiu sem conseguir criar chances por conta da boa compactação alviverde.