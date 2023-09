Ferroviário é o terceiro campeão invicto da Série D; veja números

O time somou 15 vitórias e nove empates, totalizando 43 gols marcados e 12 sofridos. O artilheiro coral no torneio foi Ciel , com 12 tentos.

A campanha do Ferroviário neste ano teve 24 compromissos, sendo 14 pela fase de grupos e dez no mata-mata. Na etapa eliminatória, o Tubarão superou Princesa do Solimões-AM, Nacional de Patos-PB, Maranhão-MA, Caxias-RS e, na decisão, a Ferroviária.

O Sampaio Corrêa atuou em outra fórmula de disputa na Quarta Divisão. Foram 16 partidas, resultando em 11 triunfos e cinco empates na conquista de 2012. Os maranhenses fizeram 37 tentos e cederam oito.

O Volta Redonda também jogou com outro regulamento no título de 2016. Os cariocas disputaram 16 duelos, tendo dez vitórias e seis igualdades. A equipe anotou 29 gols e sofreu seis.

Desta forma, o Ferroviário é o primeiro campeão invicto no atual formato de 64 equipes, adotado em 2022. Com o acesso, o Tubarão retorna à Série C após o rebaixamento no ano passado.