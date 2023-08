Série D: Atlético-CE avança, e Pacajus é eliminado; veja duelos das oitavas

Águia da Precabura bate Águia de Marabá por 3 a 0 e se classifica para enfrentar o Sousa-PB. Índio do Vale do Caju perde para o Retrô e se despede da competição

Um dia depois da classificação do Ferroviário, mais dois times cearenses entraram em campo neste domingo, 6, para definir o futuro na Série D do Campeonato Brasileiro. O Atlético-CE bateu o Águia de Marabá-PA por 3 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final, enquanto o Pacajus foi derrotado por 2 a 1 pelo Retrô-PE e se despediu da competição.

No PV, a Águia da Precabura recebeu o time paraense e precisa da vitória após o 1 a 1 no jogo de ida. Ewerton Potiguar abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. No começo da segunda etapa, Digão ampliou. Nos minutos finais, já em vantagem numérica depois de o Águia ter um jogador expulso, o Atlético decretou o resultado com Junior Dindé.

O Índio do Vale do Caju, por sua vez, tinha a difícil missão fora de casa de reverter a derrota de 2 a 1 do primeiro duelo contra os pernambucanos. Os cearenses até saíram na frente com Rogério, aos três minutos, e viram os dnos da casa desperdiçarem pênalti, mas Radsley e Fernandinho balançaram as redes ainda no primeiro tempo para garantir novo triunfo por 2 a 1 do Retrô.

Série D 2023: oitavas de final

Os dois times cearenses classificados para as oitavas de final da Série D já sabem quem vão enfrentar. O Ferroviário vai enfrentar o Nacional de Patos-PB, enquanto o Atlético-CE pega o Sousa-PB. O Tubarão disputará o segundo jogo em casa, enquanto a Águia decidirá a vaga como visitante — o critério para a definição do mando de campo é a campanha geral.