Fortaleza e Ceará sofrem queda de posições no Ranking de Clubes da CBF para 2024; confira

Atacantes Erick e Thiago Galhardo disputam lance no Clássico-Rei Fortaleza x Ceará, na Arena Castelão, pela final do Campeonato Cearense 2023 Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Campeão brasileiro da Série D, o Ferroviário subiu uma posição e figura na 53ª colocação. No ranking ainda estão presentes como representantes cearenses Floresta (60º), Atlético-CE (81º), Caucaia (109º), Iguatu (122º), Pacajus (127º), Guarany de Sobral (146º), Icasa (159º), Crato (180º) e Barbalha (235º). De acordo com a CBF, o Ranking Nacional de Clubes adota uma classificação técnica entre 239 equipes do futebol brasileiro, com base no recente desempenho das equipes nas competições nacionais e internacionais nos últimos cinco anos, tendo pesos distintos para torneios mais recentes.