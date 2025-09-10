Presidente do Ceará traça metas até o fim do mandato: títulos e permanência na Série A

Presidente do Ceará traça metas até o fim do mandato: títulos e permanência na Série AA gestão do dirigente se encerrará em 2027 e até lá, o gestor tem algumas metas que gostaria de cumprir
O presidente do Ceará, João Paulo Silva, concedeu entrevista na tarde quarta-feira, 10, ao programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN. Durante a conversa, o mandatário alvinegro avaliou sua gestão e disse que legado gostaria de deixar ao fim de seu mandato.
A gestão do dirigente se encerrará em 2027 e até lá, o gestor tem algumas metas que gostaria de cumprir. Entre elas, aumentar a quantidade de títulos do clube e deixar a cadeira de presidente com o time estabilizado na Série A.
"Gostaria de sair do clube em 2027, deixar a equipe na Série A e deixar o departamento de futebol ainda mais estruturado. Uma estrutura do clube bem melhor do que é e que o próximo presidente possa dar continuidade a esse trabalho. Eu quero conquistar mais títulos, sejam eles cearense, Copa do Nordeste ou algo maior, mas, acho que todo o trabalho tem que ser pé no chão, saber o caminho que estamos trilhando", disse.
O gestor também avaliou os processos que conduziu desde que assumiu a equipe em 2023, e avaliou os impactos do rebaixamento de 2022 no desenvolvimento da equipe.
"O time quando caiu sofreu uma pancada muito grande, porque vinhamos em um crescimento, com o clube na Série A durante cinco anos, e é muito difícil dar sequência a isso, porque as receitas dos clubes estão crescendo e as despesas também, não sabemos onde isso vai parar. Os clubes se preocupam demais em aumentar a receita, mas não se preocupam em diminuir os gastos", afirma.
"Hoje existem clubes que tem a receita acima de R$ 1 bilhão, competir com esses clubes é praticamente impossível. Temos que continuar fazendo esse trabalho, esse é o meu desejo. Ficaria feliz, até honrado, se eu conseguisse sair desse clube em 2027, deixando ele na Série A", conclui.
Demora nas contratações e mercado de transferências
Uma das grandes críticas da torcida do Ceará foi a demora da equipe para trazer reforços. Diretores do clube afirmaram que 12 atletas recusaram a equipe, mas cinco novos jogadores chegaram durante a janela do meio do ano.
Na entrevista, João Paulo Silva defendeu os processos do clube no mercado e explicou o perfil de contratações para a temporada.
"Temos um departamento de mercado que vem mapeando vários jogadores. Atletas de Série A e B, que estão fora do Brasil, estrangeiros. Fomos buscar algumas opções e o grande problema não foi a questão financeira, mas encontrar um nome interessante, não trazer um jogador por trazer. Isso tem um prazo de validade, acaba gerando um passivo para o clube e é ruim", disse.
"Fomos buscando os nomes, tiveram algumas situações onde oferecemos ofertas de compra e os clubes acabaram não liberando. Os nomes foram bem selecionados, trouxemos cinco jogadores que estão prontos para ajudar. O campeonato é muito longo, ainda tem 17 rodadas, vai até o final do ano, e a gente vai contar com todos os atletas", concluiu.
Retorno a Série A e bom primeiro turno
O mandatário alvinegro também foi questionado sobre o bom início de Brasileirão que a equipe performou. Segundo o dirigente, apesar de algumas dificuldades financeiras, o Ceará montou um bom elenco e as metas do primeiro semestre foram todas cumpridas.
"Esse ano foi mais desafiador, porque estamos voltando para a Série A. Ainda tinham algumas questões financeiras do passado que ainda comprometem muito o nosso planejamento de fazer um investimento maior no time, mas acho que a montagem foi muito bem feita. Se fizermos um corte do início do ano até hoje, conseguimos alcançar todos os objetivos planejados, que era o Campeonato Cearense, ser semifinalista da Copa do Nordeste", afirma.
"Na Copa do Brasil fomos até a terceira fase e infelizmente pegamos um dos times mais competitivos do Brasil, que é o Palmeiras, e o que eu sempre falei: o mais importante do Campeonato Brasileiro é começar bem. Se você não começa bem, vem aquela pressão de trocar treinador, contratar. Ainda temos um jogo pendente do primeiro turno, mas se pegarmos 19 jogos, fizemos 25 pontos. Se alcançarmos a mesma pontuação que fizemos no primeiro turno, a gente não só garante a permanência como ganhamos uma vaga em uma competição internacional", complementa.