Presidente do Ceará traça metas até o fim do mandato: títulos e permanência na Série A

Presidente do Ceará, João Paulo Silva, em entrevista ao Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN / Crédito: Samuel Setubal

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, concedeu entrevista na tarde quarta-feira, 10, ao programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN. Durante a conversa, o mandatário alvinegro avaliou sua gestão e disse que legado gostaria de deixar ao fim de seu mandato. A gestão do dirigente se encerrará em 2027 e até lá, o gestor tem algumas metas que gostaria de cumprir. Entre elas, aumentar a quantidade de títulos do clube e deixar a cadeira de presidente com o time estabilizado na Série A.

"Hoje existem clubes que tem a receita acima de R$ 1 bilhão, competir com esses clubes é praticamente impossível. Temos que continuar fazendo esse trabalho, esse é o meu desejo. Ficaria feliz, até honrado, se eu conseguisse sair desse clube em 2027, deixando ele na Série A", conclui. Demora nas contratações e mercado de transferências Uma das grandes críticas da torcida do Ceará foi a demora da equipe para trazer reforços. Diretores do clube afirmaram que 12 atletas recusaram a equipe, mas cinco novos jogadores chegaram durante a janela do meio do ano. Na entrevista, João Paulo Silva defendeu os processos do clube no mercado e explicou o perfil de contratações para a temporada.