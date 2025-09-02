Ceará encerra janela de transferências com 5 reforços anunciados; confira lista

O Ceará encerrou seu ciclo de contratações para a temporada após o fechamento da janela nesta terça-feira, 2. Ao todo, a diretoria do Vovô reforçou o elenco com cinco nomes: Vina, Zanocelo, Paulo Baya, Rodriguinho e Lucca. As movimentações foram feitas buscando ampliar as opções de jogo para o técnico Léo Condé, especialmente no setor ofensivo.

Vina

Ídolo da torcida, Vina assinou contrato com o time de Porangabuçu até o fim de 2026. O meia-atacante, que viveu passagem marcante pelo clube entre 2020 e 2023, voltou a vestir a camisa alvinegra no sábado, 30, na derrota para o Juventude.

Zanocelo

Na sequência, o Ceará fechou com Vinícius Zanocelo, volante emprestado pelo Santos até o fim deste ano e que acumulou boas atuações no Estoril, de Portugal, na última temporada europeia.

Paulo Baya

O terceiro reforço confirmado pelo time foi o atacante Paulo Baya, que também chegou por empréstimo até o fim da temporada. Vindo do Primavera-SP após curta passagem pelo Fluminense, ele se destacou no Goiás em 2024, quando anotou 19 gols e seis assistências em 52 partidas, e aumentou o número de opções nas pontas do ataque do Alvinegro.