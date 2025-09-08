Executivo do Ceará avalia Vina e destaca ritmo de jogo: "É com o tempo"O camisa 29, adquirido pelo Ceará na última janela de transferências, não atuava desde 18 de maio, quando fez sua última partida pelo Al-Jubail
Após estrear contra o Juventude, na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ausência de ritmo de jogo de Vina — fator que já gerava dúvidas antes mesmo de sua contratação — foi bastante questionada. Em participação no programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO/CBN, realizado no último sábado, 6, o executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky, comentou sobre a reestreia do camisa 29.
O meia, adquirido pelo Ceará na última janela de transferências, não atuava desde 18 de maio, quando fez sua última partida pelo Al-Jubail, da 2ª divisão do Campeonato Árabe. Anunciado oficialmente no dia 31 de julho, Vina treinou por cerca de 30 dias até estar liberado para reestrear no Alvinegro.
“Isso (condicionamento) é com o tempo, é dia a dia. É claro que o treino nos dá bons parâmetros para, obviamente, poder colocá-lo na Arena (Castelão). E quando digo colocá-lo, falo de qualquer atleta, não especificamente do Vina. Mas o jogo é quem vai dar a resposta. Como falei alguns minutos atrás: o campo é muito soberano. O jogo nos dará uma resposta muito mais objetiva sobre o nível de preparo de cada atleta”, disse o executivo.
“E não falo somente de condicionamento físico, mas também de ritmo de jogo. O ritmo você só adquire jogando, não tem outro jeito. Então, é óbvio que quanto mais minutos em campo, melhor preparado o atleta estará — qualquer um deles”, completou.
Após a derrota para o Papo, no último dia 30, o Campeonato Brasileiro foi paralisado em razão da Data Fifa, e o Ceará ganhou duas semanas inteiras de treinamentos. A primeira delas foi dedicada ao recondicionamento físico, enquanto a atual já tem foco no duelo contra o Vasco, no próximo domingo, 14, pela 23ª rodada da Série A. Para Drubscky, o período é essencial para “reequilibrar fisicamente o grupo”.
"Agora, para o aperfeiçoamento físico, estamos tendo duas semanas — a que passou e a próxima — que serão muito importantes para esse aprimoramento, não só do Vina, mas de todos os nossos atletas. É o momento de reequilibrar fisicamente o grupo: descansar quem precisa descansar, fortalecer quem precisa fortalecer. Essas duas semanas dão uma 'zerada' boa no nosso elenco", ressaltou Drubscky.