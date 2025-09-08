Executivo do Ceará avalia Vina e destaca ritmo de jogo: "É com o tempo"

Lucas Drubscky participou do programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO/CBN, deste sábado, 6 / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Após estrear contra o Juventude, na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ausência de ritmo de jogo de Vina — fator que já gerava dúvidas antes mesmo de sua contratação — foi bastante questionada. Em participação no programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO/CBN, realizado no último sábado, 6, o executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky, comentou sobre a reestreia do camisa 29. O meia, adquirido pelo Ceará na última janela de transferências, não atuava desde 18 de maio, quando fez sua última partida pelo Al-Jubail, da 2ª divisão do Campeonato Árabe. Anunciado oficialmente no dia 31 de julho, Vina treinou por cerca de 30 dias até estar liberado para reestrear no Alvinegro.