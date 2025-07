Drubscky revela tentativas do Ceará por 12 jogadores e admite "situação chata" sem reforços

Executivo de futebol do Ceará, Lucas Drusbcky revelou, em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 24, em Porangabuçu, que o clube fez investidas por 12 jogadores no mercado da bola para a atual janela de transferências, mas ainda não conseguiu concretizar acordo com nenhum reforço.

Ao lado do CEO da pasta, Haroldo Martins, Drubscky disse que o Alvinegro já buscava reforços desde antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, com as carências do elenco mapeadas há "dois ou três meses", mas que as tentativas ainda não tiveram desfecho positivo. Os dirigentes evitaram falar em quantidades e posições de contratações.