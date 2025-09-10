Presidente do Ceará revela ter recusado proposta de clube brasileiro por Lourenço

FORTALEZA-CE, BRASIL,02.07.2025: João Paulo, presidente do Ceará na rádio CBNOPOVO. (Fotos: Fabio Lima) / Crédito: FÁBIO LIMA

Em participação no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 10, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, comentou sobre o momento do clube e a situação de peças importantes do elenco. O dirigente revelou ter recusado a proposta de um clube brasileiro para comprar o meia Lourenço, por considerá-lo essencial ao time. “O presidente de um clube brasileiro me procurou com interesse de exercer a compra do Lourenço. Não aceitei porque ele é muito importante pra gente, então fiz uma proposta de renovação até o fim de 2026 e está com o agente dele, que ainda não nos retornou”, afirmou João Paulo.

Lourenço, que defende o Ceará desde 2024, tem contrato até o fim desta temporada. Na atual campanha, o camisa 97 soma 39 jogos, dois gols e três assistências, além de ser peça regular no esquema de Léo Condé. Outras renovações Além de Lourenço, o mandatário alvinegro falou sobre a situação de outros atletas com contrato até o fim do ano, como Aylon, Mugni e Luiz Otávio. Segundo João Paulo, o agente de Lucas Mugni também já recebeu uma proposta de renovação, e o clube aguarda resposta. Em relação a Aylon e Luiz Otávio, o dirigente afirmou que ainda não houve conversas. Entre os reforços que chegaram nesta temporada, Dieguinho e Willian Machado estão entre os nomes que o Ceará pretende estender o vínculo. “São muito importantes na nossa trajetória deste ano, ambos têm contrato até 2026, mas pretendemos sentar e conversar para uma renovação de pelo menos mais um ano. São jogadores interessantes que estão nos ajudando demais”, disse João Paulo sobre a dupla. Prioridades do Ceará Atualmente em 11º lugar na tabela da Série A, com 26 pontos somados, o Ceará tem como principal objetivo garantir a permanência na elite. Caso alcance a meta, João Paulo afirmou que o clube pretende adquirir em definitivo alguns jogadores emprestados.