Presidente do Ceará revela ter recusado proposta de clube brasileiro por Lourenço

Presidente do Ceará revela ter recusado proposta de clube brasileiro por LourençoEm entrevista exclusiva ao Esportes do POVO, João Paulo abordou ainda a situação dos principais nomes do elenco alvinegro
Em participação no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 10, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, comentou sobre o momento do clube e a situação de peças importantes do elenco. O dirigente revelou ter recusado a proposta de um clube brasileiro para comprar o meia Lourenço, por considerá-lo essencial ao time.
“O presidente de um clube brasileiro me procurou com interesse de exercer a compra do Lourenço. Não aceitei porque ele é muito importante pra gente, então fiz uma proposta de renovação até o fim de 2026 e está com o agente dele, que ainda não nos retornou”, afirmou João Paulo.
Lourenço, que defende o Ceará desde 2024, tem contrato até o fim desta temporada. Na atual campanha, o camisa 97 soma 39 jogos, dois gols e três assistências, além de ser peça regular no esquema de Léo Condé.
Outras renovações
Além de Lourenço, o mandatário alvinegro falou sobre a situação de outros atletas com contrato até o fim do ano, como Aylon, Mugni e Luiz Otávio. Segundo João Paulo, o agente de Lucas Mugni também já recebeu uma proposta de renovação, e o clube aguarda resposta. Em relação a Aylon e Luiz Otávio, o dirigente afirmou que ainda não houve conversas.
Entre os reforços que chegaram nesta temporada, Dieguinho e Willian Machado estão entre os nomes que o Ceará pretende estender o vínculo. “São muito importantes na nossa trajetória deste ano, ambos têm contrato até 2026, mas pretendemos sentar e conversar para uma renovação de pelo menos mais um ano. São jogadores interessantes que estão nos ajudando demais”, disse João Paulo sobre a dupla.
Prioridades do Ceará
Atualmente em 11º lugar na tabela da Série A, com 26 pontos somados, o Ceará tem como principal objetivo garantir a permanência na elite. Caso alcance a meta, João Paulo afirmou que o clube pretende adquirir em definitivo alguns jogadores emprestados.
“Em relação ao planejamento da compra de ativos, caso o Ceará permaneça na Série A, vamos realizar a compra de alguns atletas que estão emprestados ao clube, como o Fabiano, Galeano e Matheus Bahia”, declarou.
Além do elenco, o presidente também ressaltou a importância de investir na infraestrutura do Vovô. “Fizemos um investimento na infraestrutura no Carlos Alencar Pinto e neste ano ainda vamos iniciar uma melhoria na estrutura da base”, concluiu João Paulo.