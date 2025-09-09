Em busca de título inédito, Ceará recebe o Bahia pela ida da final do Nordestão Sub-20

Ceará busca título inédito da Copa do Nordeste Sub-20 em final contra o Bahia / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

O primeiro capítulo da decisão da Copa do Nordeste Sub-20 acontece nesta quarta-feira, 10. No Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Ceará recebe o Bahia pelo jogo de ida da grande final. A bola rola às 19 horas (de Brasília). O Alvinegro, que busca o título inédito, garantiu vaga na final ao superar o Fortaleza nos pênaltis por 5 a 4, após empate no tempo normal pela semifinal. Do outro lado, o Bahia avançou ao bater o rival Vitória.

O Bahia, por sua vez, chega embalado após a conquista do Estadual Sub-20. Sob o comando de Leonardo Galbes, o Tricolor da Boa Terra liderou o Grupo C, superando Sport Club-PB e Iape-MA e empatando com o Retrô-PE. No mata-mata, deixou para trás Piauí e o rival Vitória. O time baiano busca seu segundo título no torneio, já que foi campeão em 2001. Para Galbes, a decisão contra o Alvinegro de Porangabuçu tem valor formativo e competitivo. “É um prazer imenso estar nessa final contra uma equipe muito bem treinada e tradicional. Desde o começo do ano, a gente vem tentando traçar um caminho consistente, que se aproxime cada vez mais da nossa maneira de jogar, que desenvolva os nossos jogadores, porém, isso nunca foi desvinculado de vencer. A final para nós é motivo de muita alegria, de satisfação e de entendimento também da oportunidade que nós temos", destacou.