"Não trouxe o Vina por pressão", afirma presidente do Ceará

Entre os assuntos abordados, o dirigente contou os bastidores da contratação de Vina e garantiu que a pressão da torcida não influenciou no desfecho do negócio
O presidente do Ceará, João Paulo Silva, concedeu entrevista exclusiva no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 10. Entre os assuntos abordados, o dirigente contou os bastidores da contratação de Vina e garantiu que a pressão da torcida não influenciou no desfecho do negócio.

