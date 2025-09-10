"Não trouxe o Vina por pressão", afirma presidente do Ceará

"Não trouxe o Vina por pressão", afirma presidente do CearáEntre os assuntos abordados, o dirigente contou os bastidores da contratação de Vina e garantiu que a pressão da torcida não influenciou no desfecho do negócio
O presidente do Ceará, João Paulo Silva, concedeu entrevista exclusiva no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 10. Entre os assuntos abordados, o dirigente contou os bastidores da contratação de Vina e garantiu que a pressão da torcida não influenciou no desfecho do negócio.