Executivo do Ceará justifica estratégia de mercado e rebate demora em contratações

O executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky, concedeu entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN, neste sábado, 6. O gestor comentou com os comentaristas do programa sobre as funções do departamento de futebol e a janela de meio de ano do Vovô.
Para o executivo, o acerto do Alvinegro foi replicar o modelo de contratações de 2024: montar a base do time na primeira janela de transferências e fazer ajustes pontuais na segunda.
"No ano passado fizemos isso e nesse ano replicamos, porque entendemos que é uma boa ideia dar 'um maior tiro' nessa janela de início de ano, de montagem de elenco. As condições são melhores, as ofertas de atleta são melhores, um tempo maior para os negócios em si. Estamos ali muito em prol disso, ainda que tenha o início do estadual e da Copa do Nordeste", disse.
"É um período de montagem, de contratações, então a gente consegue dedicar mais tempo para isso. Não que no meio do ano não tenhamos tempo, mas o foco nessa primeira janela é maior. Igual fizemos em 2024, já tínhamos planejado isso de montar a maior parte do elenco no início do ano. Assim como também fizemos em 2024, essa janela do meio do ano seria reparadora, em caso de auxílio, perda de atletas, em caso de alguma troca por questões de desempenho, mas poucas contratações", complementou.
Drubscky também comentou sobre a demora para contratar e alguns nomes que não renderam o esperado. Segundo o executivo, a confiança no elenco montado permitiu com que o departamento de futebol tivesse mais calma para trabalhar.
"Pela nossa avaliação, tínhamos um bom elenco nas mãos, tanto em 2024 quanto em 2025, e precisávamos fazer ajustes claros. A questão da demora é muito por conta disso. Apesar de saber dos ajustes, de reforçar e melhorar posições, tínhamos a ideia que o nosso elenco nos satisfazia; satisfazia para os nossos objetivos, traçados no início da temporada", afirma.
"É claro que erramos, é sempre muito difícil ter uma margem de 100%, 90% de acerto, é claro que a gente vai errar. Tem, às vezes, dirigentes que tem um pouco de arrogância, que fala: 'a gente não erra, a gente contrata querendo acertar e se o cara não jogou bola, culpa dele'. Quando contratamos um atleta, é pelo que ele fez e porque que esperamos que ele vá fazer no presente igual o que fez no passado", conclui.