Executivo do Ceará justifica estratégia de mercado e rebate demora em contratações

O diretor também participou da montagem do elenco de 2024 / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

O executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky, concedeu entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN, neste sábado, 6. O gestor comentou com os comentaristas do programa sobre as funções do departamento de futebol e a janela de meio de ano do Vovô. Para o executivo, o acerto do Alvinegro foi replicar o modelo de contratações de 2024: montar a base do time na primeira janela de transferências e fazer ajustes pontuais na segunda.