Presidente do Ceará quer renovar contratos de Willian Machado e Dieguinho

Dieguinho é um dos destaques do Ceará na temporada 2025 / Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, revelou o desejo de renovar os contratos do zagueiro Willian Machado e do volante Dieguinho, destaques do Vovô na Série A. O dirigente concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 10. "Dois jogadores muito importantes nesta trajetória de 2025. Ambos têm contrato até o fim de 2026. No fim do Campeonato (Brasileiro), a gente pretende sentar, conversar para uma renovação de pelo menos mais um ano", disse o mandatário alvinegro.