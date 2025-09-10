Presidente do Ceará quer renovar contratos de Willian Machado e Dieguinho

Presidente do Ceará quer renovar contratos de Willian Machado e DieguinhoO dirigente concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 10
O presidente do Ceará, João Paulo Silva, revelou o desejo de renovar os contratos do zagueiro Willian Machado e do volante Dieguinho, destaques do Vovô na Série A. O dirigente concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 10.
"Dois jogadores muito importantes nesta trajetória de 2025. Ambos têm contrato até o fim de 2026. No fim do Campeonato (Brasileiro), a gente pretende sentar, conversar para uma renovação de pelo menos mais um ano", disse o mandatário alvinegro.
João Paulo contou ainda sobre os movimentos para renovação de outros atletas do elenco, como os meio-campistas Lucas Mugni e Lourenço. O segundo chegou a despertar o interesse de um clube do futebol brasileiro e apresentou proposta ao Ceará, que foi recusada pela diretoria.
“O presidente de um clube brasileiro me procurou com interesse de exercer a compra do Lourenço. Não aceitei porque ele é muito importante pra gente, então fiz uma proposta de renovação até o fim de 2026 e está com o agente dele, que ainda não nos retornou”, explicou.
O Ceará, de acordo com o dirigente, também apresentou proposta de renovação ao camisa 10 do Alvinegro e aguarda resposta.
Adquirir jogadores emprestados
Atualmente em 11º lugar na tabela da Série A, com 26 pontos somados, o Ceará tem como principal objetivo garantir a permanência na elite. Caso alcance a meta, João Paulo afirmou que o clube pretende adquirir em definitivo alguns jogadores emprestados.
“Em relação ao planejamento da compra de ativos, caso o Ceará permaneça na Série A, vamos realizar a compra de alguns atletas que estão emprestados ao clube, como o Fabiano, Galeano e Matheus Bahia”, declarou.