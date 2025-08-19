Ceará precisa superar tabu diante do Bahia para avançar à final do Nordestão

Ceará precisa superar tabu diante do Bahia para avançar à final do NordestãoBaianos ostentam invencibilidade desde o segundo jogo da final da Copa do Nordeste, em 2021. De lá pra cá, as equipes se enfrentaram seis vezes
Ceará e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, 20, às 21h30min, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em duelo válido pelas semifinais da Copa do Nordeste. Para alcançar as finais do torneio regional, o Vovô precisa quebrar uma invencibilidade de seis jogos do Tricolor da Boa Terra, que dura desde 2021, no segundo encontro da final da Lampions League.
A última vitória alvinegra sobre o Bahia foi no dia 1º de maio de 2021, no primeiro duelo das finais da Copa do Nordeste daquele ano. Na ocasião, Jael marcou um gol de falta no estádio Pituaçu, em Salvador (BA), aos 48 minutos e deu vantagem ao Ceará no jogo de ida.
O jogo da volta foi vencido pelo Esquadrão de Aço no placar de 2 a 1 e a equipe baiana venceu aquela edição do torneio nos pênaltis por 4 a 2. Desde então, os times se enfrentaram outras cinco vezes, com quatro vitórias do Bahia e um empate. No recorte citado, o Vovô sofreu 11 gols e anotou seis tentos.
Neste período ocorreram três confrontos pela Copa do Nordeste e três pelo Campeonato Brasileiro. O Bahia somou cinco triunfos e um empate contra os alvinegros.
Em 2025, o Esquadrão bateu o Vovô duas vezes, em Salvador, por 3 a 2 e 1 a 0, pela primeira fase do Nordestão e pela quinta rodada da Série A, respectivamente
O primeiro encontro entre Ceará e Bahia em 2025 ocorreu no dia 26 de março, válido pela primeira fase do Nordestão. Na Arena Fonte Nova, os donos da casa entraram em campo com uma equipe mesclada e chegaram a abrir 3 a 0 no durante o jogo. Os comandados de Léo Condé ensaiaram uma reação e o placar final foi de 3 a 2.
Na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Esquadrão recebeu o Vovô novamente na Fonte Nova e venceu o duelo por 1 a 0 com gol de pênalti de Everton Ribeiro. No jogo, a marcação do pênalti e a duração dos acréscimos do jogo foram alvos de reclamação por parte da torcida.
Rival do Ceará, Bahia não perde há seis jogos
O Ceará vai entrar em campo nesta quarta-feira, 20, diante do Bahia, em jogo único da semifinal da Copa do Nordeste 2025. Para chegar à final regional, o time alvinegro terá que superar o bom recorte recente do adversário na temporada. Isso porque a equipe comandada por Rogério Ceni defende uma invencibilidade de seis jogos consecutivos.
A última derrota baiana ocorreu há quase um mês, no dia 22 de julho, quando foi superado pelo América de Cali, da Colômbia, por 2 a 0, fora de casa. Na partida, o Tricolor acabou eliminado da Copa Sul-Americana.
Bom momento do Alvinegro
O time comandado por Léo Condé chega para o confronto contra os baianos em momento positivo da temporada. A equipe venceu o Bragantino na última apresentação pela Série A e retornou ao G-10 da competição. Além disso, o desempenho recente na sequência contra três postulantes ao título do Brasileirão, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, agradou.
Os cearenses bateram o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, fora de casa, e empataram com o Flamengo no Castelão. Em seguida, o Vovô perdeu por 2 a 1 diante do Palmeiras, em São Paulo. Apesar da derrota, a competitividade da equipe contra o Alviverde teve reconhecimento da torcida.