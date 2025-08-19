Ceará precisa superar tabu diante do Bahia para avançar à final do Nordestão

Ceará e Bahia vão se enfrentar na Arena Fonte Nova na semifinal do Nordestão / Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Ceará e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, 20, às 21h30min, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em duelo válido pelas semifinais da Copa do Nordeste. Para alcançar as finais do torneio regional, o Vovô precisa quebrar uma invencibilidade de seis jogos do Tricolor da Boa Terra, que dura desde 2021, no segundo encontro da final da Lampions League. A última vitória alvinegra sobre o Bahia foi no dia 1º de maio de 2021, no primeiro duelo das finais da Copa do Nordeste daquele ano. Na ocasião, Jael marcou um gol de falta no estádio Pituaçu, em Salvador (BA), aos 48 minutos e deu vantagem ao Ceará no jogo de ida.

O jogo da volta foi vencido pelo Esquadrão de Aço no placar de 2 a 1 e a equipe baiana venceu aquela edição do torneio nos pênaltis por 4 a 2. Desde então, os times se enfrentaram outras cinco vezes, com quatro vitórias do Bahia e um empate. No recorte citado, o Vovô sofreu 11 gols e anotou seis tentos. Neste período ocorreram três confrontos pela Copa do Nordeste e três pelo Campeonato Brasileiro. O Bahia somou cinco triunfos e um empate contra os alvinegros. Em 2025, o Esquadrão bateu o Vovô duas vezes, em Salvador, por 3 a 2 e 1 a 0, pela primeira fase do Nordestão e pela quinta rodada da Série A, respectivamente O primeiro encontro entre Ceará e Bahia em 2025 ocorreu no dia 26 de março, válido pela primeira fase do Nordestão. Na Arena Fonte Nova, os donos da casa entraram em campo com uma equipe mesclada e chegaram a abrir 3 a 0 no durante o jogo. Os comandados de Léo Condé ensaiaram uma reação e o placar final foi de 3 a 2.