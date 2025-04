Bahia 1x0 Ceará: árbitro muda decisão em pênalti polêmico após insistência do VAR

Em campo, o árbitro Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, assinalou a penalidade, mas foi chamado pelo VAR, comandando por Daniel Nobre Bins

O duelo entre Bahia e Ceará, que ocorreu na noite desta segunda-feira, 21, caminhava para um empate sem gols na Arena Fonte Nova até os 54 minutos do segundo tempo, quando Tiago, do time baiano, invadiu a área e sofreu um toque de Pedro Henrique. Em campo, o árbitro Rafael Rodrigo Klein não marcou a penalidade, mas foi chamado pela arbitragem de vídeo para consultar o lance no VAR e mudou de decisão.

Na análise do Var, divulgada na mesma noite pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi possível ouvir o diálogo do árbitro principal com Daniel Nobre Bins, que comandava o VAR. Na ocasião, mesmo com o vídeo, Klein seguiu achando que o movimento do atleta alvinegro foi natural, mas mudou de opinião após insistência dos profissionais que estavam na cabine.