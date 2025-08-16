Ceará vence RB Bragantino, encerra jejum em casa e entra no G-10 da Série A

Aylon comemora gol no jogo Ceará x Bragantino, no Castelão, pela Série A 2025 / Crédito: Samuel Setubal

Em tarde de boa atuação, o Ceará dominou e venceu o RB Bragantino por 1 a 0, com gol de Aylon, na Arena Castelão, em duelo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado positivo, o Vovô deu fim ao jejum de quatro jogos sem vitórias como mandante na elite nacional e voltou a integrar o G-10 da tabela de classificação, com 25 pontos conquistados. Ceará 1x0 RB Bragantino: o jogo O primeiro tempo do Ceará foi consistente e, principalmente, seguro. Ao longo de todos os 48 minutos, o Alvinegro de Porangabuçu controlou as ações e ditou o ritmo do jogo, sem permitir, em nenhum momento, que o RB Bragantino tivesse qualquer momento de protagonismo. Destaque para a ótima organização defensiva montada pelo técnico Léo Condé, que neutralizou por completo os visitantes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Taticamente, a primeira linha do Alvinegro, formada pelo trio de ataque, era responsável por fazer pressão na saída de bola do Massa Bruta. No meio-campo e nas laterais, marcações individuais muito bem encaixadas. Consequentemente, o time paulista foi forçado a recorrer às bolas longas, cenário que, na maioria das vezes, foi vencido pelos defensores do Ceará. Ofensivamente, a equipe cearense não mostrou muitas mudanças em relação ao seu padrão: verticalidade, toques rápidos e muito uso da linha de fundo com Galeano. No início do jogo, o RB Bragantino conseguiu preencher bem os espaços, dificultando as articulações do Vovô. Mas, aí, veio outro trunfo dos comandados de Condé: bolas longas para infiltrações nas costas dos zagueiros. Aos 11 minutos, Dieguinho – que foi um dos principais destaques da partida – fez ótimo lançamento para Galeano, que ultrapassou o defensor do Massa Bruta, dominou no peito e tocou para trás, em direção ao meio da grande área, onde estava Aylon. O atacante, de bate-pronto, acertou um belíssimo chute: golaço e 1 a 0 no placar. Faltou ao Ceará, entretanto, maior ímpeto ofensivo para buscar mais gols. Atuando com o apoio da torcida, em seu estádio e diante de um adversário nitidamente desconfortável, o Vovô poderia ter tido uma postura mais agressiva, mas pouco conseguiu criar. Com exceção de uma finalização de Lourenço, o goleiro Cleiton não precisou fazer novas intervenções.

Na segunda etapa, o Ceará mudou sua postura na fase defensiva e passou a se postar em bloco baixo, permitindo ao RB Bragantino ter mais posse de bola. O intuito era exatamente esse: atrair o Massa Bruta para o seu campo e, ao desarmá-lo, contra-atacar com maiores espaços para os homens da frente. Nesse modelo de jogo, é importante destacar o excelente trabalho dos volantes Richardson e Dieguinho. Ambos tiveram atuações fundamentais para que o Vovô seguisse sendo competitivo sem permitir que o time paulista crescesse na partida. Pedro Raul, aos 15, até chegou a balançar as redes, gol que daria uma enorme tranquilidade, mas o juiz de campo assinalou falta e anulou o lance. Para potencializar as ações ofensivas do Vovô, já que o desgaste físico dos que começaram a partida estava evidente a partir dos 20 minutos, Léo Condé promoveu a estreia do recém-contratado Paulo Baya. O atacante foi participativo, mostrou grande velocidade e quase deu uma assistência para Pedro Raul.