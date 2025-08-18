Antes de jogo decisivo contra o Bahia, Aylon exalta boas atuações e confiança do Ceará

Atacante alvinegro concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 18, em Porangabuçu. Vovô e Esquadrão se enfrentam nesta quarta-feira, 20, às 21h30min, pelas semifinais da Copa do Nordeste

Antes do duelo por uma vaga na final do certame regional, o atacante autor do gol do triunfo do final de semana, Aylon , exaltou a confiança atual do grupo, pautada principalmente nas atuações que a equipe tem apresentado nos últimos jogos, apesar dos reveses.

A vitória do Ceará diante do Bragantino no último final de semana colocou a equipe em um bom momento antes do jogo decisivo pela Copa do Nordeste diante do Bahia. Na próxima quarta-feira, 20, Vovô e Esquadrão se enfrentam, às 21h30min, na Arena Fonte Nova, pelas semifinais da Copa do Nordeste.

"A confiança a gente já tem, já vem conquistando. Esses últimos jogos, apesar das derrotas, foram contra grandes equipes e a gente conseguiu suportar bem. Alguns bons resultados. O Bahia é um grande adversário, venceu bem fora de casa. A gente sabe que é difícil jogar lá, mas temos a total condição de conseguir a classificação. Vamos com confiança pra conseguir a classificação lá", afirmou ele, que apesar do otimismo, entende que se fará uma partida difícil.

Pela dificuldade do próximo jogo, ele também destacou a importância da vitória no Brasileirão contra o Bragantino antes da partida decisiva e diante de uma bela festa do torcedor alvinegro, o que gerou um alívio ao time antes da partida contra o Tricolor Baiano.



"O gol é importante não só pra mim, mas para o Ceará. Voltar a vencer em casa e ajudar com esses três pontos se torna mais importante ainda. A gente vinha fazendo bons jogos, mas estávamos devendo essa vitória ao torcedor jogando em casa. Felizmente ela veio no final de semana. Mais aliviado, mais leve, focar na quarta-feira. Um jogo difícil, eliminatório, diferente, mas a gente vai com força máxima pra tentar a classificação lá", frisou.