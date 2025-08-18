Paulo Baya exalta torcida do Ceará: "Não para de cantar um minuto"

Paulo Baya, novo reforço do Ceará, durante apresentação oficial / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

O atacante Paulo Baya foi oficialmente apresentado pelo Ceará na tarde desta segunda-feira, 18, no CT de Porangabuçu. O atleta já fez sua estreia, na vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, e vem para atuar no lado de campo Alvinegro. Contratado após uma curta passagem pelo Fluminense, o jogador se mostrou otimista ao encerar o desafio de vestir a camisa do Vovô. Baya ressaltou não ter muitos minutos na equipe carioca e apresentou como uma de suas características a ética de trabalho.