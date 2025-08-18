Paulo Baya exalta torcida do Ceará: "Não para de cantar um minuto"Contratado após uma curta passagem pelo Fluminense, o jogador se mostrou otimista ao encerar o desafio de vestir a camisa do Vovô
O atacante Paulo Baya foi oficialmente apresentado pelo Ceará na tarde desta segunda-feira, 18, no CT de Porangabuçu. O atleta já fez sua estreia, na vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, e vem para atuar no lado de campo Alvinegro.
Contratado após uma curta passagem pelo Fluminense, o jogador se mostrou otimista ao encerar o desafio de vestir a camisa do Vovô. Baya ressaltou não ter muitos minutos na equipe carioca e apresentou como uma de suas características a ética de trabalho.
"Estou muito feliz de estar aqui, de representar o Ceará e vestir essa camisa. No Fluminense não tive grandes oportunidades, tinha muita concorrência, jogadores com mais experiência, mas sempre trabalhei duro para conseguir o meu espaço. Infelizmente não certo, mas estou aqui no Ceará muito motivado. Espero ser muito feliz aqui", disse o recém-contratado.
Ao falar da torcida, Paulo Baya relembrou as oportunidades em que atuou no Castelão como visitante e destacou o sentimento de 12º jogador que vem das arquibancadas.
"É a primeira vez que estou jogando aqui no Nordeste. Enfrentei o Ceará em duas oportunidades, já sabia da força da torcida, que não para de cantar um minuto. Sei da força que o Ceará tem aqui dentro com sua torcida.", afirmou.
Passagem pelo Fluminense
Ainda recordando o periodo que passou pelo clube das Laranjeiras, o atacante relembra conversas que teve com os jogadores mais experientes do elenco. Segundo Paulo Baya, as lições vindas dos líderes do elenco o fizeram um jogador mais maduro.
"Tive oportunidade de estar com grandes jogadores lá: Thiago Silva, Arias, Fábio, atletas que me aconselharam, me ensinaram bastante. Apesar de não ter tido muitas oportunidades, aprendi bastante com essas pessoas, dentro e fora de campo. Minha mentalidade é bem mais madura do que era o Paulo Baya de antes", afirmou o novo camisa 17 do Ceará.