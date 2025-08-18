No Ceará, Paulo Baya cita inspiração em Mbappé e Rafael Leão e exalta concorrência no ataque

Paulo Baya, novo reforço do Ceará, durante apresentação oficial / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Novo reforço do Ceará, o atacante Paulo Baya foi apresentado oficialmente pelo clube alvinegro nesta segunda-feira, 18, em Porangabuçu. Em entrevista coletiva, o jogador revelou que se inspira em Mbappé, do Real Madrid, e Rafael Leão, do Milan, por conta do estilo de jogo.

"Meu ídolo sempre foi o Cristiano Rolando, mas questão de modelo de jogo, me inspiro muito no Mbappé e no Rafael Leão. São jogadores rápidos, de passada larga. Vejo com bons olhos o futebol deles", disse o ponta ao ser questionado sobre ídolos no esporte.