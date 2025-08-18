No Ceará, Paulo Baya cita inspiração em Mbappé e Rafael Leão e exalta concorrência no ataque

No Ceará, Paulo Baya cita inspiração em Mbappé e Rafael Leão e exalta concorrência no ataqueContratado por empréstimo até o fim de 2025 junto ao Primavera-SP, o atacante é um dos quatro reforços do time na atual janela de transferências
Novo reforço do Ceará, o atacante Paulo Baya foi apresentado oficialmente pelo clube alvinegro nesta segunda-feira, 18, em Porangabuçu. Em entrevista coletiva, o jogador revelou que se inspira em Mbappé, do Real Madrid, e Rafael Leão, do Milan, por conta do estilo de jogo.
"Meu ídolo sempre foi o Cristiano Rolando, mas questão de modelo de jogo, me inspiro muito no Mbappé e no Rafael Leão. São jogadores rápidos, de passada larga. Vejo com bons olhos o futebol deles", disse o ponta ao ser questionado sobre ídolos no esporte.
Contratado por empréstimo até o fim de 2025 junto ao Primavera-SP, Baya estava no Fluminense desde o começo da temporada. No Tricolor carioca, porém, perdeu espaço nas últimas semanas e encerrou sua passagem com dois gols e uma assistência em 17 jogos com a camisa do clube.
Concorrência
Ainda na apresentação, o jogador de 26 anos explicou onde gosta de atuar e destacou a concorrência sadia pela titularidade no ataque. No Vovô, ele terá que disputar posição com Pedro Henrique, Galeano, Fernandinho e Rodriguinho.
"Já conversei com professor e falei para ele que jogo tanto na esquerda quanto na direita, mas minha preferência é na esquerda por conta da finalização. Estou disposto a ajudar a equipe [...] É sempre bom ter concorrência, isso nos faz querer mais. Isso é ótimo para o grupo."
Gol que determinou acesso do Ceará
O atacante ficou marcado para a torcida alvinegra na última rodada da Série B de 2024, quando, atuando pelo Goiás, marcou o gol que ajudou a derrotar o Novorizontino e contribuiu diretamente para o acesso do Ceará à Série A. Por isso, falou sobre o tento.
"Eu já recebi inúmeras mensagens de carinho do torcedor do Ceará. A gente vivia um grande momento no campeonato e, por mais que não estivéssemos disputando nada, não queríamos abrir mão da grande fase. Fui feliz ali com o Dieguinho. Conseguimos fazer um grande jogo e fico feliz de estar aqui, de ter feito o gol do acesso", comentou Baya.
