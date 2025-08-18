Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rival do Ceará, Bahia está invicto há seis jogos na temporada

Rival do Ceará, Bahia está invicto há seis jogos na temporada

Última derrota baiana ocorreu há quase um mês, no dia 22 de julho, quando foi superado pelo América de Cali, da Colômbia, por 2 a 0
Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ceará vai entrar em campo nesta quarta-feira, 20, diante do Bahia, em jogo único da semifinal da Copa do Nordeste 2025. Para chegar à final regional, o time alvinegro terá que superar o bom recorte recente do adversário na temporada.

Isso porque a equipe comandada por Rogério Ceni defende uma invencibilidade de seis jogos consecutivos. A última derrota baiana ocorreu há quase um mês, no dia 22 de julho, quando foi superado pelo América de Cali, da Colômbia, por 2 a 0, fora de casa. Na partida, o Tricolor acabou eliminado da Copa Sul-Americana.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Leia mais

Desde então, o Bahia conseguiu conquistar bons resultados e somar três vitórias, além de três empates. Os triunfos ocorreram contra Juventude, Retrô (Copa do Brasil) e Corinthians, enquanto as igualdades foram em duelos com Sport, Retrô (Copa do Brasil) e Fluminense. 

Bahia x Ceará pelo Nordestão

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 20, às 21h30min (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em jogo único da semifinal da Copa do Nordeste. Caso o jogo termine empatado, a decisão será nos pênaltis. No outro lado da chave, Confiança e CSA-AL também medem forças para chegar à grande final.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar