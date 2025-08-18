Rival do Ceará, Bahia está invicto há seis jogos na temporada

Rival do Ceará, Bahia está invicto há seis jogos na temporadaÚltima derrota baiana ocorreu há quase um mês, no dia 22 de julho, quando foi superado pelo América de Cali, da Colômbia, por 2 a 0
O Ceará vai entrar em campo nesta quarta-feira, 20, diante do Bahia, em jogo único da semifinal da Copa do Nordeste 2025. Para chegar à final regional, o time alvinegro terá que superar o bom recorte recente do adversário na temporada.
Isso porque a equipe comandada por Rogério Ceni defende uma invencibilidade de seis jogos consecutivos. A última derrota baiana ocorreu há quase um mês, no dia 22 de julho, quando foi superado pelo América de Cali, da Colômbia, por 2 a 0, fora de casa. Na partida, o Tricolor acabou eliminado da Copa Sul-Americana.
Desde então, o Bahia conseguiu conquistar bons resultados e somar três vitórias, além de três empates. Os triunfos ocorreram contra Juventude, Retrô (Copa do Brasil) e Corinthians, enquanto as igualdades foram em duelos com Sport, Retrô (Copa do Brasil) e Fluminense.
Bahia x Ceará pelo Nordestão
As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 20, às 21h30min (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em jogo único da semifinal da Copa do Nordeste. Caso o jogo termine empatado, a decisão será nos pênaltis. No outro lado da chave, Confiança e CSA-AL também medem forças para chegar à grande final.