Vina revela "alegria imensa" em retorno e quer "mais um capítulo muito bonito" no Ceará

Meia Vina comemora vitória no jogo Independiente x Ceará, em Avellaneda, pela Copa Sul-Americana / Crédito: Staff Images / CONMEBOL

Primeiro reforço do Ceará nesta janela de transferências, o meia Vina está de volta a Porangabuçu após dois anos e meio. Horas depois do anúncio oficial, o jogador expressou a alegria de retornar ao clube, relembrou que já havia sinalizado a retomada da relação ao se despedir e garantiu estar "muito motivado". Vina defendeu o Ceará entre 2020 e 2023, com 168 jogos, 46 gols e 31 assistências, sendo campeão da Copa do Nordeste, integrando a seleção do Campeonato Brasileiro de 2020, quando viveu a melhor temporada da carreira, e também esteve no rebaixamento para a Série B.