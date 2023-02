Grêmio oficializa contratação por empréstimo de meia Vina, agora ex-Ceará

O meio-campista Vinícius Goes, o Vina, já está de casa nova. No início da tarde deste sábado, 11, o Grêmio-RS anunciou a contratação do ex-camisa 29 do Ceará por empréstimo. O contrato será até o final da atual temporada, com opção de compra firmada.

O atleta de 31 anos já se encontra em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e está integrado ao restante do elenco do clube gaúcho. A apresentação oficial de Vina para a imprensa será anunciada pelo Grêmio nos próximos dias.

Há três temporadas no Ceará, a passagem de Vina no clube cearense chegou ao fim após 168 jogos, 46 gols e 31 assistências. Neste período, o atleta se tornou a principal referência técnica do elenco alvinegro, chegando até a ser eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro de 2020. Neste mesmo ano, ele conquistou a Copa do Nordeste, de forma invicta, pelo Vovô.

A despedida de Vina aconteceu na quinta-feira, 9, quando o jogador reuniu atletas e funcionários do time de Porangabuçu, em um evento particular na própria casa. No dia seguinte, o Vovô divulgou um vídeo onde o atleta deixou uma mensagem para os torcedores alvinegros.

“É questão de gratidão, de carinho e amor. De se sentir bem. De poder representar realmente. Sei que errei, fui muito humano. Eu vivi intensamente esse clube, chorei, sorri, peço desculpas a todos que de alguma forma desapontei, mas antes de ser o Vina, o jogador, eu sou humano, erro e acerto. E uma das coisas que eu fico com a consciência tranquila, é que eu dei meu melhor, eu respeitei muito essa camisa [...] Amei e amo esse clube”, disse Vina em depoimento de despedida.

“O Vina é do Ceará, isso pode ter certeza absoluta. Eu vou, mas o coração fica aqui. E que vocês (torcida) continuem, o lema é nunca abandonar. Precisam (Ceará) muito da ajuda de vocês para colocar principalmente o clube onde ele merece. Joguem junto, é só o que eu peço. Enquanto eu estiver lá (no Grêmio) vou estar torcendo muito, todo jogo vou estar na torcida. Tenho certeza que no final do ano vai ter título e o acesso para a Série A. Obrigado, nação”, completou.

