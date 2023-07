Ceará acerta venda de Vina por R$ 5,7 milhões; clube tem direito a 70% do valor

O Grêmio, clube onde Vina estava atuando por empréstimo, receberá uma compensação financeira do Vovô pela saída do meio-campista

Com a venda sacramentada para o futebol árabe, Vina não é mais atleta do Ceará e se despediu do Grêmio na última quarta-feira, 12, após a classificação do time gaúcho na Copa do Brasil. A transação do jogador, que estava emprestado pelo Vovô ao Imortal, resultará em 1,2 milhão de dólares. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Esportes O POVO.

Baseando-se na cotação do dólar desta quinta-feira, 13, a quantia representa R$ 5,7 milhões. Deste valor, o Ceará tem direito a receber 70%, ou seja, em torno de R$ 4 milhões. Os 30% restantes pertencem ao próprio Vina.

Leia Mais Encontro na Série B: Ceará e Mirassol se enfrentam pela 1ª vez na história

Caíque, do Ceará, será julgado no STJD por expulsão contra a Chapecoense

Erick é o jogador que mais atuou pelo Ceará na Série B 2023; veja ranking

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Embora não houvesse nenhuma taxa de vitrine formalizado no contrato de empréstimo de Vina entre Ceará e Grêmio, o clube gaúcho receberá uma compensação financeira pela saída do atleta. O valor, que será debitado dos R$ 4 milhões que o Ceará embolsará, é mantido em sigilo por ambos clubes.

Pelo Ceará, Vina teve passagem marcante. Identificado com a torcida, o jogador ganhou muito destaque logo em sua temporada de estreia, em 2020, quando foi peça crucial na campanha do título da Copa do Nordeste e na Série A. Naquele ano, o meia marcou 23 gols e deu 19 assistências em 59 jogos.

+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club

Nos dois anos seguintes, Vina não conseguiu repetir os mesmos números, mas ainda assim foi impactante. Em 2021, foram 11 gols e seis assistências, enquanto que em 2022, 12 tentos e cinco passes que resultaram em bola na rede. O rebaixamento do Vovô para a Série B, entretanto, estremeceu a relação entre o jogador e os torcedores.

O alto salário também acabou sendo um empecilho para a continuidade de Vina no Ceará em 2023. A alternativa, então, foi emprestar o atleta ao Grêmio com opção de compra fixado no contrato. Pelo Imortal, o meia atuou em 28 jogos e marcou quatro gols.