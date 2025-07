Casamento reatado: Ceará oficializa a contratação de Vina até o final de 2026

Vina defendeu o Ceará entre 2020 e 2023 e agora retorna ao Vovô / Crédito: YURI CORTEZ / AFP

Ele voltou. Após mais de dois anos longe, Vinícius Goes, o Vina, acertou seu retorno ao Ceará, com vínculo firmado até o final da temporada de 2026. Ídolo da torcida alvinegra, o meia-atacante tem forte identificação com o clube de Porangabuçu, onde viveu a melhor fase da carreira, em 2020, quando marcou 23 gols e deu 19 assistências. O anúncio oficial da contratação ocorreu na manhã desta quinta-feira, 31. O jogador de 34 anos é o primeiro reforço do Alvinegro nesta janela de transferências.

O ápice e a queda de Vina no Ceará O ano de estreia de Vina pelo Ceará não poderia ter sido melhor. Em 2020, emprestado pelo Atlético-MG, o camisa 29 tornou-se o protagonista do elenco, sendo o artilheiro da temporada, com 23 gols, e também o garçom, com 19 assistências. Conquistou a Copa do Nordeste e teve ótimas atuações na Série A, estando presente na seleção do torneio. FORTALEZA, CE, BRASIL, 01-06.2022: Vina. Fortaleza x Ceara. Classico Rei na Arena Castelão pelo campeonato Brasileiro. em epoca de COVID-19. (Foto:Aurelio Alves/ Jornal O POVO) Crédito: Aurelio Alves