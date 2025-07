Ceará reencontra Flamengo após quase três anos; última vitória foi com gol de Vina

Da última vez que as equipes se enfrentaram no Castelão, o jogo foi movimentado, com dois gols para cada lado e um empate alvinegro nos acréscimos

Três anos após o último confronto, Ceará e Flamengo voltam a se enfrentar pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 18h30min do próximo domingo, 3, na Arena Castelão. O último encontro aconteceu em setembro de 2022, no Maracanã, quando o Alvinegro — treinado por Lucho Gonzaléz à época — s egurou um empate em 1 a 1 após abrir o placar. Na mesma edição, o último duelo em terras cearenses também aconteceu e terminou igualado, mas bem mais movimentado, com o segundo gol do Vovô saindo nos acréscimos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A última vitória do time de Porangabuçu contra o da Gávea foi em 2021, no Maracanã, quando o Vovô, sob o comando de Guto Ferreira, bateu o Flamengo por 2 a 0. Naquela ocasião, um dos gols foi marcado por Vina, que está de volta ao Ceará e desembarca nesta quinta-feira, 31, em Fortaleza. O meia também pode reencontrar o adversário caso seja regularizado até sexta, 1°, mas a tendência é que Condé escale a equipe com três volantes.

Na última vez que a bola rolou com as equipes frente a frente no Castelão, o Ceará — já com Dorival Júnior no comando — chegou a ficar atrás do placar duas vezes, ambas com Willian Arão marcando para o Flamengo. Na primeira vez, empatou com gol de Mendoza; depois, conseguiu igualar o placar nos minutos finais, já nos acréscimos, com um gol de Nino Paraíba.

Retrospecto geral do confronto

Na história, Ceará e Flamengo se enfrentaram em 28 jogos, com 11 vitórias cariocas e seis cearenses. Pelo Campeonato Brasileiro, o encontro ocorreu 19 vezes, com oito triunfos rubro-negros e três do Vovô.