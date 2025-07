Relembre números e feitos de Vina em primeira passagem pelo Ceará

Com contrato assinado até o fim de 2026, o meia volta ao time de Porangabuçu com a missão de tentar repetir o sucesso da primeira passagem

Ídolo da torcida e um dos nomes mais marcantes do Ceará nos últimos anos, Vina está de volta ao clube. Anunciado oficialmente nesta quinta-feira, 31, o meia-atacante retorna após dois anos e meio. Com contrato assinado até o fim de 2026, ele chega ao time com a missão de tentar repetir o sucesso da primeira passagem.

Entre 2020 e 2023, o jogador disputou 168 partidas com a camisa alvinegra, marcando 46 gols e distribuindo 31 assistências. Sua melhor temporada no Alvinegro foi a de 2020, quando somou 59 jogos, 23 gols e 19 assistências — desempenho que o colocou na seleção do Campeonato Brasileiro daquele ano. No mesmo período, foi peça-chave na conquista da Copa do Nordeste.