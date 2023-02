Vina se despede em lágrimas do Ceará: "Amei e amo esse clube"

Após mais de três anos, Vina vestirá cores diferentes do preto-e-branco do Ceará. Principal referência técnica do clube nas últimas temporadas, o meio-campista se despediu do Vovô ontem e embarcou para Porto Alegre, onde realizará exames médicos antes de assinar contrato por empréstimo com o Grêmio até o fim de 2023.

Em vídeo divulgado nas redes sociais do Ceará, Vina reconheceu erros, lamentou o rebaixamento e enfatizou todo o sentimento de amor que criou pelo Alvinegro de Porangabuçu. Em lágrimas, o meio-campista disse que iria para longe, mas seu coração permaneceria em Carlos de Alencar Pinto.

“É questão de gratidão, de carinho e amor. De se sentir bem. De poder representar realmente. Sei que errei, fui muito humano. Eu vivi intensamente esse clube, chorei, sorri, peço desculpas a todos que de alguma forma desapontei, mas antes de ser o Vina, o jogador, eu sou humano, erro e acerto. E uma das coisas que eu fico com a consciência tranquila, é que eu dei meu melhor, eu respeitei muito essa camisa [...] Amei e amo esse clube”, disse Vina.

Questões financeiras tornaram-se um problema para a relação entre Vina e Ceará nesta temporada, situação potencializada pelo rebaixamento do clube à Série B do Campeonato Brasileiro. Com o maior salário do elenco, a staff do atleta procurou uma solução e o Grêmio passou a ser uma opção bem vista por ambos os lados. Apesar do empréstimo, o meia tem contrato com o Vovô até o fim de 2024 e pode retornar para Porangabuçu no próximo ano.

“O Vina é do Ceará, isso pode ter certeza absoluta. Eu vou, mas o coração fica aqui. E que vocês (torcida) continuem, o lema é nunca abandonar. Precisam (Ceará) muito da ajuda de vocês para colocar principalmente o clube onde ele merece. Joguem junto, é só o que eu peço. Enquanto eu estiver lá (no Grêmio) vou estar torcendo muito, todo jogo vou estar na torcida. Tenho certeza que no final do ano vai ter título e o acesso para a Série A. Obrigado, nação”, ressaltou Vina, direcionando a fala para os torcedores do Vovô.

Na última quinta-feira, 9, o jogador de 31 anos reuniu atletas e funcionários do clube alvinegro em evento particular para formalizar sua despedida. Na ocasião com os companheiros de profissão, o Vina também comentou sobre seu próximo desafio na carreira e esbanjou gratidão pelos anos vividos no Ceará.

Confira o depoimento de Vina: