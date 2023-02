Vina se despede do elenco do Ceará e manda recado: "Até breve"

Jogador reuniu atletas e funcionários do clube em evento particular na noite desta quinta-feira, 9

O ciclo do meio-campista Vina no Ceará chegou ao fim. Nesta quinta-feira, 9, o jogador de 31 anos reuniu atletas e funcionários do clube alvinegro em evento particular para formalizar sua despedida. Na ocasião, o atleta deixou claro que seguirá torcendo pelo Vovô e afirmou que o time vai conquistar o acesso para a Série A no fim de 2023.

"É agradecer e dizer para vocês, jogadores e galera do clube, que eu sou um torcedor hoje, vou estar torcendo. Tenho certeza que vamos ser campeões, vamos subir para a Série A. Isso é certeza", disse Vina, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Na despedida, o meia também comentou sobre seu próximo desafio na carreira e esbanjou gratidão pelos anos vividos no Ceará. Além disso, revelou que a saída não é um adeus.

"Deus está preparando algo novo para mim, um novo ciclo. O que eu tenho para falar para a galera da capital do Ceará é um até breve e obrigado de coração. Eu e minha família fomos muito felizes aqui", encerrou.



Após três temporadas vestindo a camisa alvinegra, Vina mudará de ares. O jogador, inclusive, já está em Porto Alegre para realizar exames médicos antes de ser anunciado pelo Grêmio. A contratação do meia foi um pedido do técnico tricolor Renato Portaluppi.

Trajetória de Vina no Ceará

No Vovô desde 2020, o meia se tornou peça crucial no time. Para alguns, ganhou o status de ídolo devido suas atuações e identificação com a torcida. No período, vestiu a camisa do Ceará em 168 oportunidades, marcando 46 gols e distribuindo 31 assistências.

Protagonista e com grande influência no Alvinegro, Vina teve destaque, principalmente, em 2020. Em sua primeira temporada, ele foi eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro Série A. Além disso, se tornou o maior artilheiro da história do clube na era dos pontos corridos do Brasileirão.

