Ceará sofreu 84% de seus gols na Série A nos acréscimos dos jogos

O Ceará concluiu a quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro sendo a nona defesa menos vazada da competição, contudo, com um ponto de atenção: os acréscimos. Até o momento, foram seis gols sofridos no certame.

Com a exceção do confronto da 2ª rodada contra o Grêmio, único que a defesa do Vovô não foi vazada, em todos os outros jogos o escrete cearense viu sua rede ser balançada cinco vezes nos minutos acrescidos em algum dos tempos.