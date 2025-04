Ceará sofre gol nos acréscimos em pênalti polêmico e perde para o Bahia pela Série A

Com o resultado, o Vovô passa a ocupar a quinta posição da tabela, com sete ponto. O próximo adversário no Brasileirão é o São Paulo, no Castelão

O Alvinegro de Porangabuçu volta a campo no próximo sábado, dia 26, para enfrentar o São Paulo, na Arena Castelão, às 18h30min, em jogo da sexta rodada do Brasileirão.

Em pênalti polêmico marcado no fim, o Bahia venceu o Ceará por 1 a 0, com gol de Éverton Ribeiro, na noite desta segunda-feira, 21, na Arena Fonte Nova, em duelo que fechou a quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Vovô, que estava anteriormente no G-4, caiu para a quinta posição da tabela, com os mesmos sete pontos.

Bahia x Ceará: o jogo

O primeiro tempo na Arena Fonte Nova foi, sobretudo, equilibrado. A dinâmica do jogo ocorreu conforme as expectativas baseadas nas características dos dois times: o Bahia com maior posse de bola, enquanto o Ceará apostava nas transições em velocidade. Na prática, tanto o Esquadrão quanto o Vovô tiveram dificuldades no campo ofensivo, mas foram bem defensivamente.

O Alvinegro de Porangabuçu, com exceção de um lance já nos acréscimos, em que Cauly apareceu livre na grande área – porém finalizou para fora –, não sofreu nenhum grande susto na etapa inicial. Com linhas compactas e marcações dobradas nos lados do campo, o time cearense teve bastante eficiência para neutralizar as investidas dos donos da casa.

Com a bola no pé, entretanto, o desempenho não foi dos melhores. O time comandado por Léo Condé teve 38% da posse e pecou demais nos passes, fundamento no qual teve apenas 76% de taxa de acerto, percentual bem aquém. Isso, naturalmente, dificultou a articulação do Vovô, tornando confortável a ideia do Bahia em avançar as linhas de marcação para pressionar a saída de bola alvinegra.

Em relação a oportunidades de gol, foi o Ceará quem conseguiu ter maior volume. O Vovô, em lances com Aylon, de cabeça, e Pedro Raul e Guilherme, em finalizações da intermediária, levou certo perigo, ainda que não tenha obrigado o goleiro Marcos Felipe a realizar grandes defesas. Do lado tricolor, a melhor oportunidade aconteceu com Cauly, mas o meio-campista bateu mal na bola.