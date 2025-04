Ceará sofre gol no fim e cede empate ao RB Bragantino em estreia da Série A

A volta do Ceará à Série A não foi como o torcedor queria. O Alvinegro de Porangabuçu ficou no empate com o Red Bull Bragantino por 2 a 2, nesta segunda-feira, 31, no estádio Nabid Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O time vencia até os 47 minutos do segundo tempo.

Pedro Raul e Marllon marcaram os gols do Vovô. Laquintana e Eric Ramires fizeram para o Massa Bruta. O time retorna a campo no sábado, 5, às 18h30min, contra o Grêmio, na Arena Castelão.