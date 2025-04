Lesionado, Bruno Ferreira deverá ser desfalque no Ceará até o meio do ano

Bruno Ferreira retomou a titularidade do Ceará no início deste ano / Crédito: AURÉLIO ALVES

O goleiro Bruno Ferreira seguirá sendo desfalque do Ceará por, pelo menos, mais um mês. O arqueiro do Vovô sofreu um trauma na região do quadril esquerdo no jogo contra o Vasco, no último dia 15, e teve constatada uma lesão na musculatura abdominal. O camisa 94, deve desfalcar o Alvinegro durante seis semanas, e deve estar à disposição de Léo Condé somente no início do mês de junho. Com isso, Bruno deve retornar aos gramados próximo ao Super Mundial de Clubes da FIFA, que será realizado entre os dias 14 de junho a 13 de julho.