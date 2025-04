Pedro Raul decide, Ceará vence Vasco no Castelão e assume 3ª posição na Série A

Com o resultado positivo, o Alvinegro agora é o terceiro colocado na tabela, com sete pontos somados — mesma pontuação dos líderes Flamengo e Palmeiras, mas com saldo de gols inferior

Com o resultado positivo, o Alvinegro de Porangabuçu agora é o terceiro colocado na tabela, com sete pontos somados — mesma pontuação dos líderes Flamengo e Palmeiras, mas com saldo de gols inferior. O próximo compromisso do time de Léo Condé será na segunda-feira, 21, diante do Bahia, em Salvador, também pela Série A.

Ceará 2x1 Vasco: o jogo

Mandante do confronto, o Vovô foi surpreendido e viu o Cruzmaltino tomar as rédeas do jogo nos minutos iniciais. Aos 7, inclusive, Payet recebeu passe de Nuno Moreira e finalizou por cima da meta do goleiro Bruno Ferreira.

Após a chance, todavia, o Alvinegro assumiu o protagonismo da partida e começou a chegar com perigo na área adversária. Aos 12, Galeano cruzou, Pedro Raul tentou cabecear e a bola sobrou para Aylon, que chutou para fora.

Com uma clara estratégia de cruzar na área para achar Pedro Raul, o Ceará quase balançou as redes com o camisa 9 aos 27 minutos: o centroavante ganhou de João Victor, zagueiro do Vasco, no jogo aéreo após cobrança de falta, mas não obteve êxito no cabeceio.



Um minuto depois, ele não perdoou. No lance, Mugni aproveitou erro de João Victor e tocou para Pedro Raul estufar as redes no Castelão. Na sequência, o camisa 9 teve mais uma chance clara para ampliar o placar, mas demorou a finalizar e foi desarmado pela defesa cruzmaltina.