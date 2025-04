Sem medalhões: São Paulo tem 7 desfalques para encarar o Ceará na Série A

O São Paulo visita o Ceará sem alguns de seus principais jogadores do elenco. O Tricolor chega ao confronto deste sábado, 26, válido pela sexta rodada da Série A, com sete ausências confirmadas.

Lucas e Oscar estão em fase final de recuperação de um trauma no joelho e de uma lesão na posterior da coxa esquerda, respectivamente, e devem retornar em breve aos gramados. Os demais atletas, no entanto, estão submetidos a processos com previsões de tratamento mais tardias.

Além disso, a equipe paulista não poderá contar com o jovem Matheus Alves, que recebeu seu terceiro cartão amarelo na competição no duelo contra o Santos, disputado no último domingo, 20, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Momento do Tricolor Paulista

A equipe paulista retorna do Paraguai após vencer o Libertad pelo placar de 2 a 0, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor segue invicto, somando cinco jogos, quatro empates e somente uma vitória.