Ceará leva virada do Juventude e sofre 1ª derrota na Série A 2025

Com o resultado negativo, o Alvinegro de Porangabuçu caiu para a quinta posição na tabela do Brasileirão, com quatro pontos somados. O próximo compromisso da equipe será na terça-feira, 15, diante do Vasco, pela 4ª rodada da Série A 2025.

Pela segunda vez nesta Série A, o Ceará abre o placar e não consegue manter a vantagem. Neste sábado, 12, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), o Vovô saiu na frente do marcador, mas viu o Juventude tomar a frente do marcador e vencer o confronto da terceira rodada do Brasileirão por 2 a 1. Aylon marcou para o time cearense, enquanto Mandaca e Matheus Babi assinalaram para os gaúchos.

O gol parece ter mexido com os ânimos dos donos da casa. Cinco minutos após o gol de Aylon, o Juventude teve sua chance mais clara na partida, e não desperdiçou. Após uma rápida troca de passes próximos ao meio-campo, Batalla recebeu a bola ao lado direito, próximo à intermediária e descolou um ótimo cruzamento em arco que achou Mandaca, infiltrando sozinho na defesa do Vovô para empatar o placar.

O equilíbrio entre as equipes seguiu sendo a tônica do confronto, até que, aos 40 minutos, o escrete cearense resolveu desigualar o marcador. Após boa jogada de Pedro Raul pela direita, o camisa 9 cruzou boa bola para Matheus Araujo, o jovem meia escorou para Aylon que, em um toque, driblou o marcador na entrada da grande área e finalizou com categoria na saída do goleiro.

Apesar das chances iniciais, ambas as equipes tiveram dificuldades em criar novas oportunidades. Com o domínio da posse de bola na primeira metade do confronto, o Verdão só foi ter sua primeira chegada perigosa aos 30 minutos da primeira etapa. Na ocasião, Giovanny conduziu a bola pela ala esquerda, e chutou com curva para o lado oposto, assustando o goleiro Alvinegro.

O Ceará começou criando oportunidades de desempatar o placar logo no início do confronto. Aos 2 minutos, após um contra-ataque, Pedro Raul achou bom passe para Galeano, que finalizou, de fora da área, exigindo boa defesa do goleiro Gustavo. Na sequência, Lourenço cobrou escanteio que achou Éder. O defensor Alvinegro subiu sozinho entre os zagueiros do Papo, mas cabeceou à esquerda do gol.

No segundo tempo, quem teve uma boa oportunidade aos 2 minutos foi o Juventude. Após rápida jogada pela direita, Ewerthon achou Mandaca chegando novamente no meio da defesa do Vovô, mas, desta vez, o goleador do Papo no confronto finalizou com perigo por cima do gol.

Ainda com o ímpeto lá em cima, as duas equipes seguiram criando boas oportunidades no começo da etapa final. Aos 7 minutos, Fabiano fez boa descida pela direita, cruzou para Aylon que, sozinho, errou o cabeceio. No minuto seguinte, Giraldo recebeu bom passe à direita da grande área e finalizou com força, passando próximo à meta de Bruno Ferreira.

Aos 22 minutos da etapa final, após insistir nas bolas longas, Jadson acertou ótimo passe para Giovanny, nas costas de Fabiano. O ponta do Papo tocou por cima de Bruno Ferreira, para achar Matheus Babi, com o gol aberto para virar a partida para o Verdão do Sul.