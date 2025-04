Sem Fabiano, Ceará pode ter até seis desfalques diante do São Paulo

Advertido com amarelo nos confrontos contra RB Bragantino, pela primeira rodada, e Vasco, pela quarta, o defensor alvinegro atingiu o excesso de infrações em sua última partida, diante do Bahia, na última segunda-feira, 21, na Arena Fonte Nova.

O Ceará se prepara para enfrentar o São Paulo com a possibilidade de ter até seis desfalques para a partida. O lateral-direito Fabiano Souza, suspenso pelo número de cartões amarelos, é uma das ausências confirmadas para o duelo que acontece neste sábado, 26, na Arena Castelão, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Entregues ao departamento médico, o goleiro Bruno Ferreira, o atacante Fernandinho e o volante Richardson também desfalcam o Vovô. O primeiro trata uma lesão na musculatura abdominal, enquanto o segundo se recupera de uma lesão no ombro e o terceiro de uma cirurgia para tratamento da fascite plantar.

Além disso, o técnico Léo Condé pode não ter à disposição o lateral-esquerdo Nicolas e o atacante Bruno Tubarão. Os atletas estão em processo de transição após período lesionados e são dúvidas para o jogo.

O Alvinegro, porém, conta com o retorno do lateral-esquerdo Matheus Bahia e do zagueiro Marcos Victor, que desfalcaram a equipe diante do Bahia por questões contratuais – por ainda terem vínculos com o Tricolor Baiano.