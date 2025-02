Zagueiro Luiz Otávio renova vínculo com o Ceará; novo acordo vai até o fim de 2025

No clube desde 2017, quando chegou do Sampaio Corrêa, o defensor de 36 anos é considerado ídolo por parte da torcida e já foi capitão da equipe

O Ceará anunciou na tarde desta sexta-feira, 28, a renovação do zagueiro Luiz Otávio até o final de 2025. O Camisa 13 se recupera de uma rotura completa do ligamento cruzado anterior e estiramento dos ligamentos colaterais e cruzado posterior e não atua desde o dia 12 de outubro de 2024.

No clube desde 2017, quando chegou do Sampaio Corrêa, o defensor de 36 anos é considerado ídolo por parte da torcida e já foi capitão da equipe. Entre as grandes marcas o zagueiro, estão os 305 jogos realizados com a camisa Alvinegra, que o tornam o 15° jogador que mais atuou pelo Vovô.