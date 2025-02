Volante ganês rescinde com o Ceará e acerta com o Criciúma; Vovô mantém percentual

O volante ganês Steve Nufour rescindiu seu contrato com o Ceará e será o novo reforço do Criciúma. A informação é do setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN. O Alvinegro de Porangabuçu permanecerá com 15% dos direitos econômicos do atleta.

O jogador chegou ao Vovô em agosto de 2023 para reforçar a categoria sub-20 após uma avaliação do departamento de análise de mercado do clube alvinegro. Na época, o zagueiro Stanley Boateng Osei também assinou com o time — este foi emprestado ao Red Bull Bragantino no ano passado.